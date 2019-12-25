Школьники из Мариуполя приедут в Петербург на каникулы

Отдыхающие посетят достопримечательности Северной столицы в рамках игровых экскурсий и творческих квестов. Детям расскажут об истории города на Неве.

В период осенних каникул дети из Мариуполя будут отдыхать в Петербурге. С 29 октября по 7 ноября их примут в Детском образовательно-оздоровительном лагере "Молодежное". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для ребят разработали культурную программу. Они посетят достопримечательности Северной столицы в рамках игровых экскурсий и творческих квестов. Детям расскажут об истории города на Неве.

Проводить занятия для юных жителей Мариуполя будут сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. На помощь им придут студенты педагогического колледжа №1 им. Некрасова. Со многими педагогами дети познакомились в рамках летних смен.



Не будет скучно и сопровождающим детей. Для учителей из Мариуполя подготовили мастер-классы и семинары в образовательных комплексах. Им расскажут об особенностях российского образования в младшей, средней и старшей школе.



Ранее на Piter.tv рассказали, куда сходить с ребенком на каникулах в Петербурге.

Фото: Piter.tv