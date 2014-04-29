Куда сходить с ребенком на каникулах в Петербурге: маршрут по миру детства

С 28 октября по 6 ноября у петербургских школьников — каникулы. Piter.tv узнал, как можно разнообразить досуг ребенка в этот период.

Просвещение

Фестиваль "Детские дни"

В период школьных каникул для маленьких и юных жителей Северной столицы пройдет фестиваль "Детские дни". 60 площадок подготовили для школьников и их родителей квесты, викторины, интерактивные выставки, игры и мастер-классы. Дети смогут по-новому посмотреть на экспонаты музеев и тематических пространств.

С 25 октября по 7 ноября, а также 12-13 И 19-20 ноября 2022 года. Вас ждут 10 музейных маршрутов и 50 событий параллельной программы. Сайт фестиваля "Детские дни"

С маршрутным листом и списком индивидуальных заданий юные посетители смогут пройтись по главным музеям Северной столицы. Им предлагают собрать коллекцию звуков в Этнографическом музее, в мастерской Аникушина прогуляться по музею в сопровождении художницы Ани Мартыненко и сделать слепки с поверхностей, познакомиться с призраком дворца "Коттедж" в парке Александрия и попробуют многое другое.

Фестиваль имеет два формата досуга для детей – "Игры-путешествия" и "Моя коллекция". Первый предполагает прогулку с путеводителем по экспозициям музеев. Тема игры-путешествия этой осенью – "Городская коллекция". Школьники могут самостоятельно походить по музеям. Для того, чтобы принять участие, нужно распечатать дома выбранный маршрутный лист. Добавим, что в этом сезоне в проекте участвуют 10 музеев. Второй формат фестиваля – "Моя коллекция" – это коллективные игровые занятия, экскурсии и прогулки. Почти все события этой программы предполагают предварительную запись, так как число их участников ограничено.

Записаться на прогулку можно на сайте фестиваля. Добавим, что не все программы являются бесплатными. Организаторы фестиваля порекомендовали перейти на страницу с информацией о работе музея, уточните, не нужно ли заранее покупать билеты и изучить расписание.

Театр

Театральный фестиваль Российского общества "Знание"

Со 2 по 4 ноября в Петербурге проведут тематические лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей, а также покажут спектакль "Трудный экзамен", поставленный по произведению победителя всероссийского конкурса просветительских пьес.

Фестиваль начнется с показа спектакля "Трудный экзамен" (12+), который поставят 2 ноября в 19:00 на Новой сцене Александринского театра. Зрители увидят, как подростки учатся принимать важные решения. История главного героя – доказательство того, что в каждом человеке есть множество талантов, которые надо разглядеть и развить.

3 ноября состоится встреча с актрисой Российского академического Молодежного театра Нелли Уваровой. На встрече артистка поговорит со слушателями о секретах подготовки и первых шагах в актерской профессии. В другие дни фестиваля перед петербуржцами выступит режиссер Марина Брусникина с лекцией о ранней профориентации и системы обучения в театральном вузе. Запланированы выступления и других деятелей искусства. Добавим, что вход на все мероприятия театрального фестиваля "Знание.Театр"бесплатный, но доступен только по предварительной регистрации на сайте проекта.

"Театральный музей – детям"

В Петербурге с 30 октября 2022 года по 26 февраля 2023 года проведут фестиваль "Театральный музей – детям". Юным зрителям покажут 15 спектаклей на четырёх площадках Музея театрального и музыкального искусства. Гости увидят кукольные, музыкальные и драматические спектакли. Постановки смогут посмотреть свыше 300 семей. После каждой постановки дети смогут осмотреть экспозиции всех музеев-участников программы.

Добавим, что в проекте участвуют Театральный музей, Шереметевский дворец – Музей музыки, Музей-квартира семьи актёров Самойловых и Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова.

В этом году в рамках фестиваля детям расскажут о деятельности Петра Великого. Участники проекта смогут узнать факты об основании Петербурга, развитии мореплавания и войне со шведами.

Особенность проекта – его инклюзивность. В проекте могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья. По мнению организаторов фестиваля, инклюзия в раннем возрасте способствует стиранию границ и учит малышей воспринимать мир в его неповторимости и многообразии.

Все желающие могут принять участие в проекте. Важно выбрать мероприятие на сайте фестиваля и отправить заявку. Однако есть условие для посещения спектакля – нужно принять участие в творческом конкурсе. Вместе с видео-проектом "Музейная фея" детей попросили рассказать о жизни музейных экспозиций и экспонатов и отобразить свои мысли в рисунках или поделках. Принимаются любые творческие работы. Их нужно сфотографировать и прикрепить к заявке. Работы малышей и школьников станут билетом на фестиваль. Участие в проекте бесплатное.

Количество мест на спектакли ограничено и зависит от вместимости музейных залов. Все мероприятия проекта бесплатны для детей и родителей. После спектаклей гости могут посетить музейные экспозиции. Организатор фестиваля

Веселый отдых

Фестиваль мультипликации "МультКаникулы"

В домах культуры Приморского культурного центра с 28 октября по 6 ноября детям будут показывать новые серии "Смешариков" и эпизоды "Азбуки безопасности" и "Азбуки дружбы народов".

Крош, Ёжик, Пин и другие герои мультсериала расскажут детям о ПДД, поведении в транспорте ина воде. За участие в фестивале платить не нужно.

На каникулах организаторы планируют провести 50 показов в шести Домах культуры. На сеансы можно приходить с одноклассниками, младшими братьями и сестрами. Аудитория проекта – учащиеся младшей школы и воспитанники детских садов.

Фестиваль виртуальной реальности и технологий KOD

C 14 октября по 13 ноября 2022 года в ДК имени Кирова школьники смогут посетить "Фестиваль Виртуальной реальности и технологий KOD". Детям предлагают переместиться из одной реальности в другую, как в фильме "Доктор Стрэндж". Вместе с родителями, друзьями и одноклассниками они могут прогуляться по краю небоскреба, полетать на воздушном шаре, оказаться в космосе и побегать с динозаврами в Парке Юрского периода.

Список программ:

Самошнурующиеся кроссовки Nike;

Новинка GranTurismo 7 на PlayStation 5;

Виртуальный тир с использованием физического ружья;

Картины дополненной реальности как пример цифрового искусства;

Прогулка по краю небоскрёба;

Путешествия в удивительно красивые уголки мира;

Гонки на кораблях викингов под зажигательную музыку;

Участие в боксёрском поединке;

Путешествие в детально прорисованный мир будущего игры Half — Life Alyx;

Полёты на воздушном шаре и полёт в космоc;

Катание на американских горках;

Покорение горных вершин

Прогулка с динозаврами в Парке Юрского периода Пилотирование за рулем спортивного автомобиля

Шоу цирка Du Soleil

Билет на фестиваль платный. Стоимость для детей, взрослых, студентов и пенсионеров одинаковая – 490 рублей. При сохранении купленного билета повторное посещение обойдется в 390 рублей. Фестиваль проходит во Дворце Культуры имени С. М. Кирова.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль "Детские дни" (Анатолий Сбитнев), Pxhere, Смешарики,











