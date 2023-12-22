В Петербурге встретили детей из Мариуполя, приехавших в город на каникулы

Для гостей подготовили интересную программу. Туристы посетят музеи Северной столицы и увидят Кронштадт.

В Петербурге встретили детей из Мариуполя. Ребята приехали в город на Неве на каникулы. Свыше 100 школьников проведут неделю в лагере "Молодёжное". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Для гостей подготовили интересную программу. Туристы посетят музеи Северной столицы и увидят Кронштадт.

Тема смены – "Петербургская акварель" ("Петербург в красках весны"), в связи с этим ребята посетят творческие лаборатории. Кроме того, они побывают на занятиях по фотографии и работе с нейросетями, примут участие в конкурсах и квестах, посвященных искусству.

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Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ