В Ленобласти заметили медведицу бурую

Медведицы – подсемейство ночных бабочек.

На дорогах Ленинградской области замечена медведица бурая. Об этом сообщили в tg-канале "Северо-Западного Управления Росприроднадзора".

Гусеницу медведицы бурой увидели в Волосовском районе. Медведицы – подсемейство ночных бабочек. Они появляются на свет ранней весной во время оттепели. Гусеницы могут ползать по снегу и устойчивы к холодам.

При очень низких температурах большинство гусениц впадают в спячку. Но эта особь научилась вырабатывать в организме глицерин, который выступает в качестве своеобразного антифриза. Просыпаются такие гусеницы раньше остальных.

Видео: Telegram / RPN_SZFO