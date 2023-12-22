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В Ленобласти заметили медведицу бурую

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Медведицы – подсемейство ночных бабочек.

На дорогах Ленинградской области замечена медведица бурая. Об этом сообщили в tg-канале "Северо-Западного Управления Росприроднадзора".

Гусеницу медведицы бурой увидели в Волосовском районе. Медведицы – подсемейство ночных бабочек. Они появляются на свет ранней весной во время оттепели. Гусеницы могут ползать по снегу и устойчивы к холодам. 

При очень низких температурах большинство гусениц впадают в спячку. Но эта особь научилась вырабатывать в организме глицерин, который выступает в качестве своеобразного антифриза. Просыпаются такие гусеницы раньше остальных.

Видео: Telegram / RPN_SZFO

Теги: животные, ленобласть, медведица бурая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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