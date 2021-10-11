Беглов заявил, что Петербург восстановит 25 зданий в Мариуполе до конца года

В Мариуполе петербургские власти хотят восстановить 37 социально значимых объектов.

Власти Петербурга планируют восстановить 25 домов в Мариуполе до конца 2022 года. Об этом 10 ноября рассказал губернатор Беглов на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию России.

В Мариуполе петербургские власти хотят восстановить 37 социально значимых объектов. Также к концу года планируется ввести в эксплуатацию восемь многоквартирных домов и четыре общежития. Как рассказал Беглов, сейчас каждый из этих домов и одно общежитие уже подали тепло, в остальных восстанавливают теплосети. Ещё восемь домов уже ввели в эксплуатацию.

В Смольном рассказали, что петербургские специалисты обследовали 28 зданий в центре Мариуполя. Шестнадцати из них необходим капитальный ремонт, ещё семь требуют дополнительного обследования. В работах задействованы почти две тысячи человек и больше 30 единиц техники.

Ранее Корабельников отказался рассказать, сколько денег потратят на нужды мобилизованных в Петербурге. Пока что информация является закрытой.

Фото: Piter.tv



