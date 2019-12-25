Корабельников отказался рассказать, сколько денег потратят на нужды мобилизованных в Петербурге

Пока что информация является закрытой.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников не стал называть сумму, которая будет выделена из резервного фонда для нужд мобилизованных граждан. По словам чиновника, информация носит закрытый характер. Об этом он заявил во время выступления на трибуне в Законодательном собрании 12 октября.

Сейчас депутаты корректируют бюджет Петербурга на 2022 год. Резервный фонд составляет 27,5 млрд рублей. К нему хотят добавить еще 15 млрд. Депутат Борис Вишневский поинтересовался, на какие нужды пойдут эти деньги. Корабельников отметил, что город продолжается сталкиваться с вызовами пандемии, а теперь и специальной военной операции. Кроме того, Петербург помогает восстанавливать Мариуполь.

Вице-губернатор также пояснил, почему информация о конкретной сумме пока не раскрывается. Оказывается, это может негативно сказаться на "эффективности тех решений, которые принимаются".

Ранее Александр Беглов призвал экономить бюджет Петербурга ради "новых субъектов".

Фото: пресс-служба Законодательного собрания