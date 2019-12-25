Беглов призвал экономить бюджет Петербурга ради "новых субъектов"

Он сказал о том, что от каждого рубля должен быть максимальный эффект.

Губернатор Петербурга Алексадр Беглов призвал членов правительства "экономить каждый рубль". Он заявил о том, что "хотелки" должны быть убраны. Об этом он заявил на заседании городского правительства, которое прошло 4 октября. Его монолог передал "ЗакС.ру".

По словам Беглова, только таким образом можно "выжить в сегодняшних условиях". Градоначальник отметил, что от каждого рубля должен быть максимальный эффект. Важно сохранить инвестиционное развитие и поддержать граждан. Также он напомнил, что теперь у Петербурге есть обязательства перед "новыми субъектами" РФ, в частности, Мариуполем, который восстанавливает Северная столица.

К 1 сентября Смольный сдал 3 школы и 3 детских сада. Кроме того, в планах к началу отопительного сезона в этом году планируется восстановить объекты жилой застройки, а к концу I квартала 2023 года завершить работы на объектах здравоохранения и здании пожарной части. В дальнейшем будут восстановлены парк академического русского драматического театра, парк культуры и отдыха, спортивного комплекса.

Также Беглов заявил о поддержке мариупольского зоопарка.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов