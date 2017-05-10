Глава Петербурга заявил, что город будет поддерживать зоопарк Мариуполя

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица поможет зоопарку Мариуполя. Об этом он сообщил в своем tg-канале.
В годы блокады Ленинградский зоосад работал, несмотря на все трудности. Работники падали с ног, страдали от голода и болезней, но продолжали следить за территорией.
Как заявил градоначальник, важно поддержать и зоопарк в Мариуполе. Здесь тоже есть свои трогательные истории.
Ранее на Piter.tv: глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе.
Фото: Piter.tv
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