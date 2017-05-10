Глава Петербурга заявил, что город будет поддерживать зоопарк Мариуполя

Губернатор пообещал помогать городу во всех сферах.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица поможет зоопарку Мариуполя. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

В годы блокады Ленинградский зоосад работал, несмотря на все трудности. Работники падали с ног, страдали от голода и болезней, но продолжали следить за территорией.

Как заявил градоначальник, важно поддержать и зоопарк в Мариуполе. Здесь тоже есть свои трогательные истории.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе.

Фото: Piter.tv