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Глава Петербурга заявил, что город будет поддерживать зоопарк Мариуполя
Сегодня, 13:17
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Глава Петербурга заявил, что город будет поддерживать зоопарк Мариуполя

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Губернатор пообещал помогать городу во всех сферах.

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица поможет зоопарку Мариуполя. Об этом он сообщил в своем tg-канале. 

В годы блокады Ленинградский зоосад работал, несмотря на все трудности. Работники падали с ног, страдали от голода и болезней, но продолжали следить за территорией.

Как заявил градоначальник, важно поддержать  и зоопарк в Мариуполе. Здесь тоже есть свои трогательные истории.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, города-побратимы, зоопарк мариуполя, поддержка, помощь мариуполю
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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