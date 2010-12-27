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Петербуржцы оценят чистоту своих районов
Сегодня, 16:51
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himif

Петербуржцы оценят чистоту своих районов

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Голосование начнется в понедельник.

В Петербурге вместе с общегородским субботником завершается месячник благоустройства. Последние приготовления, чистки и вывоз листьев – и стартует городское голосование. Петербуржцы смогут оценить качество уборки районов, говорится на сайте администрации.

С 21 октября на сайте Смольного начнется голосование, которое завершится 11 ноября. Горожане смогут отметить, насколько хорошо убрали и облагородили их районы.

Ранее мы писали о Дне благоустройства в городе.

Фото: открытые источники

Теги: голосование, осенний месячник по уборке и благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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