Петербуржцы оценят чистоту своих районов

Голосование начнется в понедельник.

В Петербурге вместе с общегородским субботником завершается месячник благоустройства. Последние приготовления, чистки и вывоз листьев – и стартует городское голосование. Петербуржцы смогут оценить качество уборки районов, говорится на сайте администрации.

С 21 октября на сайте Смольного начнется голосование, которое завершится 11 ноября. Горожане смогут отметить, насколько хорошо убрали и облагородили их районы.

Ранее мы писали о Дне благоустройства в городе.

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