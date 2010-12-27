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В Северной столице стартовал осенний месячник благоустройства
Сегодня, 13:16
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IRINA_CHALKINA

В Северной столице стартовал осенний месячник благоустройства

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Дорожники уберут опавшие листья на тротуарах, велодорожках и дорогах.

Во вторник, 1 октября, в Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Дорожники намерены убрать опавшие листья. Кроме того, планируется подмести и помыть дороги, убрать обочины, парковки, заездные карманы, площадки для отдыха и стоянки автомобилистов. Также петербургские садовники очистят кроны деревьев от веток, подстригут кусты и укроют розы. Также в комитете заверили, что специалисты высадят 6 тысяч деревьев, 47 тысяч кустарников и 300 тысяч тюльпанов. 

В ведомстве отметили, что они ждут горожан на осенний субботник.  В этом году он состоится 19 октября. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы месяц смогут пить кофе во имя добра.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, осенний месячник по уборке и благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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