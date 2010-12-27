Петербуржцы месяц смогут пить кофе во имя добра

С 1 октября по 1 ноября прибыль от покупки этого напитка в некоторых заведениях перечислится нуждающимся детям.

Целый месяц с 1 октября петербуржцы смогут поддержать неизлечимо больных детей покупкой кофе.

Акцию "Добрый кофе" благофонд "Детский хоспис" проводит два раза в год в течение уже нескольких лет. Весенняя акция собрала для маленьких пациентов более 407 тысяч рублей из сотен выпитых стаканов и чашек кофе. На эти деньги в хосписе закупили питание, медицинские изделия для ежедневных перевязок и инъекций, оплатили расходы на ритуальные услуги для некоторых семей и проездные билеты. Силами неравнодушных удалось открыть первый детский хоспис в Московской области.

О кофейнях-участниках этой осени можно узнать на карте официального сайта благотворительного фонда.

Ранее мы публиковали комментарий гастроэнтеролога о вегетарианстве. Он считает такой стиль питания и образа жизни неправильным.

Фото: Piter.tv