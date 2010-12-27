Петербуржцы месяц смогут пить кофе во имя добра

Целый месяц с 1 октября петербуржцы смогут поддержать неизлечимо больных детей покупкой кофе.
Акцию "Добрый кофе" благофонд "Детский хоспис" проводит два раза в год в течение уже нескольких лет. Весенняя акция собрала для маленьких пациентов более 407 тысяч рублей из сотен выпитых стаканов и чашек кофе. На эти деньги в хосписе закупили питание, медицинские изделия для ежедневных перевязок и инъекций, оплатили расходы на ритуальные услуги для некоторых семей и проездные билеты. Силами неравнодушных удалось открыть первый детский хоспис в Московской области.
О кофейнях-участниках этой осени можно узнать на карте официального сайта благотворительного фонда.
Ранее мы публиковали комментарий гастроэнтеролога о вегетарианстве. Он считает такой стиль питания и образа жизни неправильным.
Фото: Piter.tv
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