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Петербуржцы любуются цветущей сакурой в Саду Дружбы: взгляд Piter.tv

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Ежедневно посетители и их пушистые четвероногие фотографируются на фоне розовых цветов японских сакур. 

В Саду Дружбы на Литейном проспекте полностью расцвела сакура. В этом году из-за похолодания первые бутоны начали распускаться только в начале мая. Piter.tv запечатлел цветение нежно-розовых бутонов и их ценителей.

Полюбоваться экзотическим растением съезжаются с разных концов города петербуржцы и гости Северной столицы. Ежедневно посетители и их пушистые четвероногие фотографируются на фоне розовых цветов японских сакур. 

Кроме Сада Дружбы на Литейном проспекте посмотреть на цветущую сакуру можно в Ботаническом саду, на Набережной Карповки, в Приморском парке Победы, у Академии Штиглица и в Саде-партере Смольного.

Добавим, что сад собираются закрыть на ремонт после того, как пройдет цветение. Специалисты обновят керамическое покрытие и кровлю "Стены девяти драконов". 

Напомним, что Сад Дружбы был открыт в 2003 году как подарок Шанхая Петербургу. Он является уменьшенной копией сада Юй Юань. На территории также есть декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка и детская игровая площадка.

Ранее мы сообщали, что в Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду. Отмечается, в кассах билеты купить не получится, так как количество мест ограничено.

Видео: Piter.tv

 

Теги: петербуржцы, сад дружбы, сакура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео, Репортажи,

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