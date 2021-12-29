Сад Дружбы закроют для ремонта декоративных элементов

Жителям не стоит беспокоиться: это сделают после цветения сакуры.

В 2022 году в саду Дружбы на Литейном проспекте отремонтируют покрытие кровли и деревянные конструкции "Пагоды дружбы". Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Кроме того, специалисты обновят керамическое покрытие и кровлю "Стены девяти драконов". Для этого будут использованы российские материалы.

На время ремонты сад придется закрыть для посетителей. Это сделают после цветения сакуры, которая всегда собирает вокруг себя очень много горожан.

Сад Дружбы был открыт в 2003 году как подарок Шанхая Петербургу. Он является уменьшенной копией сада Юй Юань. На территории также есть декоративные скульптуры львов, искусственный водоем с мостиком, беседка и детская игровая площадка.

Фото: Piter.TV