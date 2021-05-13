Сакура в Саду дружбы на Литейном проспекте собирает толпы петербуржцев

Петербуржцы и гости города стоят в очереди в Саду дружбы, чтобы сделать фото с цветущим деревом.

В Саду дружбы на Литейном проспекте зацвела сакура. Это стало настоящим событием для петербуржцев. Ежедневно дерево окружают толпы желающих сфотографировать розовые цветы.

Сад дружбы открыли в мае 2003 года, сад стал подарком Петербургу от города-побратима Шанхая. Деревья в саду не постригаются по китайскому обычаю.

Кроме Сада дружбы на Литейном проспекте посмотреть на цветущую сакуру можно в Ботаническом саду, на Набережной Карповки,, в Приморском парке Победы, у Академии Штиглица и в Саде-партере Смольного.

Фото и видео: Piter.TV