Фото: в Ботаническом саду зацвела сакура

Расписание цветения можно посмотреть онлайн.

В Ботаническом саду БИН РАН зацвела аллея молодых сакур вдоль японского сада. Об этом 10 мая сообщили в учреждении

Посетителей попросили не звонить Экскурсбюро по вопросу цветения. Вся информация публикуется на сайте. На данный момент в саду цветут Вишня Саржента и её сорта, Симазакура и Магнолия кобус.

Также сакура засцвела в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Она традиционно собирает много посетителей вокруг себя. Сад собираются закрыть на ремонт после того, как пройдет цветение.

Фото: Игорь Сорокин, Ботанический сад БИН РАН