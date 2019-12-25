Фото: в Ботаническом саду зацвела сакура

В Ботаническом саду БИН РАН зацвела аллея молодых сакур вдоль японского сада. Об этом 10 мая сообщили в учреждении
Посетителей попросили не звонить Экскурсбюро по вопросу цветения. Вся информация публикуется на сайте. На данный момент в саду цветут Вишня Саржента и её сорта, Симазакура и Магнолия кобус.
Также сакура засцвела в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Она традиционно собирает много посетителей вокруг себя. Сад собираются закрыть на ремонт после того, как пройдет цветение.
Фото: Игорь Сорокин, Ботанический сад БИН РАН
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