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Фото: в Ботаническом саду зацвела сакура
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Фото: в Ботаническом саду зацвела сакура

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Расписание цветения можно посмотреть онлайн.

В Ботаническом саду БИН РАН зацвела аллея молодых сакур вдоль японского сада. Об этом 10 мая сообщили в учреждении

Посетителей попросили не звонить Экскурсбюро по вопросу цветения. Вся информация публикуется на сайте. На данный момент в саду цветут Вишня Саржента и её сорта, Симазакура и Магнолия кобус. 

Также сакура засцвела в Саду Дружбы на Литейном проспекте. Она традиционно собирает много посетителей вокруг себя. Сад собираются закрыть на ремонт после того, как пройдет цветение. 

Фото: Игорь Сорокин, Ботанический сад БИН РАН

Теги: деревья, сакура, цветение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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