Петербуржцы летели в Калининград семь часов вместо двух

Когда самолет кружил над Калининградской областью, он развернулся и полетел обратно в Петербург.

В понедельник, 13 декабря, пассажиры Пулково прибыли в Калининград в 17 часов вместо 10. Причиной стала непогода. Об этом рассказал читатель Piter.tv.

Вылет самолета был назначен сегодня на 08:10. Сначала рейс задержали на 50 минут. Когда самолет кружил над Калининградской областью, он развернулся и полетел обратно в Петербург. Причиной стала непогода.

Как рассказал читатель, пассажирам выдали купон в ресторан в аэропорту на 780 рублей. Туман рассеялся только днем, и вновь борт отправился в путь в 15:10.

На днях самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада.

Фото: Piter.tv