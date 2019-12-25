Два самолета, вылетевших из Петербурга в Калининград, вернулись в Пулково из-за тумана

Также во Внуково вернулся самолет, вылетевший из Москвы.

Утром 13 декабря двум рейсам авиакомпаний "Победа" и "Россия", следовавшим из Петербурга в Калининград, пришлось вернуться в Пулково из-за густого тумана. Также во Внуково вернулся самолет, вылетевший из Москвы. Об этом ТАСС рассказали в дирекции калининградского авиаузла.

При этом сам калининградский аэропорт Храброво работает в штатном режиме и готов принимать самолеты. Туман должен рассеяться во второй половине дня.

На днях самолет из Петербурга не смог сесть в Перми из-за сильного снегопада.

Фото: Piter.TV