Жители Петербурга и Ленобласти 13 июля наблюдали розово-сиреневый закат

Кадрами заката местные жители активно делились в социальных сетях.

Жители Петербурга и Ленобласти в субботу, 13 июля, наблюдали особенно красивый закат. Кадрами природного явления местные поделились в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

В некоторых районах города и области небо озарилось и более огненным закатом.

Закат в пастельных оттенках наблюдался в Выборге.

В Петербурге 14 июля будет тепло, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов.

Ранее, 30 июня, мы рассказывали о том, что в регионе заметили солнечное гало. При феномене виднеются красные и оранжевые оттенки, а остальные цвета спектра смешиваются и кажутся белыми.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное