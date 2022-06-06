Жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало

За солнечным галом лучше наблюдать в солнцезащитных очках с высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения.

В Петербурге и Ленобласти днем 30 июня наблюдается солнечное гало. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Солнечное гало – природное явление, возникающее, когда лучи проходят сквозь кристаллы льда в перистых облаках на высоте от 7 до 12 километров. Чаще при феномене виднеются красные и оранжевые оттенки, а остальные цвета спектра смешиваются и кажутся белыми.

За солнечным галом лучше наблюдать в солнцезащитных очках с высокой степенью защиты от ультрафиолетового излучения. Также рекомендуется закрывать солнце рукой или другим предметом, чтобы не испортить зрение.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут наблюдать звездопад Боотиды до 2 июля.

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

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