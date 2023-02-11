В Петербурге 14 июля пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов.

В Петербурге в воскресенье, 14 июля, будет тепло, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем tg-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Сегодня на погоду города на Неве повлияет атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада. Он вызовет уплотнение облаков и местами отметится кратковременными дождями.

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 миллиметров рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 15 июля, без существенных осадков, воздух прогреется до +23…+25 градусов.

Ранее на Piter.TV: среднегодовая температура в Петербурге к концу века поднимется на 5 градусов.

Фото: Piter.TV