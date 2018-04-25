Среднегодовая температура в Петербурге к концу века поднимется на 5 градусов

Из-за потепления в городе на Неве будет еще больше осадков.

Среднегодовая температура в Петербурге уже к концу XXI века поднимется на 5 градусов. С таким прогнозом выступил сотрудник кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктор географических наук Артём Павловский, сообщили в ТАСС.

В конце века петербургская погода будет напоминать климатические условия Республики Адыгея. Ученый отметил, что сейчас в Адыгее среднегодовая температура составляет около 11 градусов, а в Петербурге около 6 градусов.

Сотрудник Университета отметил, что из-за потепления в городе на Неве станет на 100 мм больше осадков. Данные приблизительные.

Ранее мы писали, что в Роспотребнадзоре назвали водоемы Ленобласти, где еще можно купаться.

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