Петербуржцев вновь предупредили о риске третьей волны коронавируса

В Смольном назвали срок начала третьей волны.

В четверг, 25 марта, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал "Фонтанке" сроки третьей волны коронавируса.

Чиновник полагает, что сроки такие, как и в прошлом году – новая волна пандемии ожидается в конце апреля, мае и начале июня. Между тем число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6 процентов. Представитель комитета рассказал, что снижение ежедневных госпитализаций свидетельствует о положительной динамике вопроса.

Кроме того, полностью закончили цикл вакцинации 250 563 человека.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ.

Фото: Piter.TV