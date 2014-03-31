Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

Число тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам, выросло на 2.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 191. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 191 пациент – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Ранее сообщалось, что на аппаратах ИВЛ в Петербурге находятся 189 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам, выросло на 2.

В Петербурге свободно более 27% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19.

Фото: Piter.tv