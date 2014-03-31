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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ
Сегодня, 20:31
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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

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Число тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам, выросло на 2.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 191. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находятся 191 пациент 

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Ранее сообщалось, что на аппаратах ИВЛ в Петербурге находятся 189 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам, выросло на 2.

В Петербурге свободно более 27% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19.

Фото: Piter.tv 

Теги: аппараты ивл, ивл, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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