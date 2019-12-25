На аппаратах ИВЛ в Петербурге находятся 189 пациентов с коронавирусом

По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 15,42%.

В Петербурге доля тяжёлых пациентов с коронавирусом составляет 27%. Такие данные предоставил межведомственный городской совет по борьбе с распространением COVID-19.

По данным на 23 марта, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 189 пациентов. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 15,42%. В это же время на 11,46% снизилось количество госпитализаций.

Тенденция к снижению второй волны COVID-19 пока что сохраняется.

Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19.

Фото: Piter.tv