  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На аппаратах ИВЛ в Петербурге находятся 189 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 8:13
114
nastya960

На аппаратах ИВЛ в Петербурге находятся 189 пациентов с коронавирусом

0 0

По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 15,42%.

В Петербурге доля тяжёлых пациентов с коронавирусом составляет 27%. Такие данные предоставил межведомственный  городской совет по борьбе с распространением COVID-19.

По данным на 23 марта, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 189 пациентов. По сравнению с прошлой неделей количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 15,42%. В это же время на 11,46% снизилось количество госпитализаций.

Тенденция к снижению второй волны COVID-19 пока что сохраняется. 

Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: ивл, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии