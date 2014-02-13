Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19

На бесплатные лекарства для больных коронавирусом из федерального бюджета выделено около 840 млн. рублей.

Более 132 тыс. петербуржцев, которые лечились дома, получили бесплатные лекарства от COVID-19. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают 12,2 тыс. амбулаторных пациентов, в том числе 428 человек, выписанных из стационаров. Завершили лечение 132 235 человек говорится в сообщении.

Отмечается, что с ноября прошлого года пациенты с лёгкой формой заболевания COVID-19 получают лекарства бесплатно. На бесплатные лекарства для больных коронавирусом из федерального бюджета выделено около 840 млн. рублей, а из резервного фонда городского правительства порядка 320 млн. рублей.

Ранее мы писали, что на борьбу с коронавирусом в Петербурге в 2020 году потратили 130 млрд.

Фото: Piter.tv