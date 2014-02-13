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Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19
Сегодня, 19:18
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kraratau27

Более 132 тыс. петербуржцев получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19

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На бесплатные лекарства для больных коронавирусом из федерального бюджета выделено около 840 млн. рублей.

Более 132 тыс. петербуржцев, которые лечились дома, получили бесплатные лекарства от COVID-19. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают 12,2 тыс. амбулаторных пациентов, в том числе 428 человек, выписанных из стационаров. Завершили лечение 132 235 человек

говорится в сообщении. 

Отмечается, что с ноября прошлого года пациенты с лёгкой формой заболевания COVID-19 получают лекарства бесплатно. На бесплатные лекарства для больных коронавирусом из федерального бюджета выделено около 840 млн. рублей, а из резервного фонда городского правительства порядка 320 млн. рублей. 

Ранее мы писали, что на борьбу с коронавирусом в Петербурге в 2020 году потратили 130 млрд.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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