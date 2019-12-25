На борьбу с коронавирусом в Петербурге в 2020 году потратили 130 млрд

Средства потратили на здравоохранение, на поддержку населения и бизнеса.

Петербург в 2020 году потратил на борьбу с коронавирусом, а также на поддержку экономики и горожан 130 млрд рублей. Об этом на заседании рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко.

На здравоохранение было потрачено 45,6 млрд рублей. Деньги выделяли, как из городского, так и из федерального бюджетов. Средства шли на расширение коечного фонда, на СИЗ, лекарства и выплаты медикам.

На поддержку населения было потрачено более 31 млрд рублей. Выплаты получали семьи с детьми, безработные, пенсионеры и социальные работники.

На поддержку бизнеса ушло 53,4 млрд рублей. Предпринимателям предоставили преференции по налогам и имуществу, выплатили субсидии, организовали льготное кредитование.

От коронавируса в Петербурге привили более 325 тысяч человек.

Фото: Piter.tv