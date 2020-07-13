В поликлиниках остается 22 493 комплекта вакцины, которые не были израсходованы.

От коронавируса в Петербурге привили более 325 тысяч человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 20 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

В отчете приводится информация, что из общего числа привитых (326 049 человек) полностью закончили цикл вакцинации – 233 119 человек. В поликлиниках остается 22 493 комплекта вакцины, которые не были израсходованы.

Всего на сегодняшний день привито 326 049 человек. Из них 233 119 человек полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 255 человек, вторично – 7 825. За весь период в город поступило 364 042 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на сегодня – 22 493 комплекта – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv