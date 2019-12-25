Три жительницы Ленобласти получили звание "Мать-героиня"

Вместо заявлений деньги матерям с 18 детьми пришли сами.

Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области внедрило проактивный формат назначения выплат для женщин, удостоенных высшей степени отличия за воспитание детей. Речь идет о звании "Мать-героиня", которое присваивается родительницам, воспитавшим десять и более детей.

С 2026 года данные граждане приравнены по уровню государственной поддержки к Героям Труда и Героям России. Как пояснил управляющий отделением СФР Константин Островский, с января выплаты в автоматическом режиме начали получать пять жительниц агломерации. Из них две проживают в городе, а три — в Ленинградской области. Суммарно эти женщины воспитывают 68 детей, причем в одной из семей региона насчитывается 18 несовершеннолетних. Матерям положена ежемесячная финансовая помощь, размер которой после февральской индексации составляет 76 458 рублей 40 копеек. Средства начисляются автоматически с момента присвоения звания, а сумма ежегодно пересматривается с 1 февраля в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, женщинам перевели средства за весь период с начала 2025 года, когда данная поддержка была законодательно закреплена.

Помимо денежного эквивалента, у матерей-героинь есть право выбора: они могут отказаться от выплат в пользу натуральных льгот. Доступные варианты включают бесплатный проезд на транспорте, получение лекарств по рецептам, освобождение от платежей за жилищно-коммунальные услуги или предоставление земельного участка. Чтобы изменить форму поддержки, необходимо подать заявление, и изменения начнут действовать с следующего года.

Также с 2026 года при выходе на пенсию матерям-героиням полагается дополнительная выплата в размере 36 500 рублей. Она предусмотрена для неработающих женщин, не имеющих статуса предпринимателя, и будет индексироваться ежегодно с 1 апреля. Еще одним нововведением стал учет в пенсионном стаже периодов ухода за пятым, шестым и всеми последующими детьми. За это время начисляются пенсионные коэффициенты: 2,7 балла за первого ребенка, 5,4 за второго и по 8,1 за третьего и каждого следующего.

