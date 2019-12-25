Переболевшие коронавирусом медики получили по 300 тысяч рублей в Петербурге

Выплат дождались более 4 тысяч медицинских работников.

В нынешнем году сохранили региональную социальную поддержку медикам, которые заболели при лечении пациентов с COVID-19. Средства получили более 4 тысяч работников медицинских учреждений. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Медики начали получать выплаты в этом году с начала марта после принятия постановления № 84 от 26 февраля. Переболевшие коронавирусом медработники имеют возможность получить по 300 тысяч рублей. Если они имеют инвалидность, то размер выплат составит 500 тысяч рублей. Семьи, в которых умер из-за коронавируса родственник-работник медицинской организации, должны получить по миллиону рублей. Социальная поддержка предназначена и для медиков, которые перенесли инфекцию в декабре прошлого года.

Известно, что денежную компенсацию по 300 тысяч рублей получил 4041 медик. Четырем семьям город направил по 1 миллиону рублей. Общая сумма выплат уже составила 1,2 млрд рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в больницах Петербурга осталось более 6 тысяч "коронавирусных" коек.

Фото: Piter.tv