Свободны – более 1,7 тысяч коек.

В больницах Петербурга осталось более 6 тысяч "коронавирусных" коек. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению на странице в соцсети "ВКонтакте". В настоящее время в Северной столице свободны 1754 койки для пациентов с коронавирусом из 6248, что составляет 28,1% от общего количества коек в медучреждениях города.

В комздраве напомнили, что заболевших коронавирусом в настоящее время принимают в Боткинской больнице и больнице Святого Георгия, в Александровской, Мариинской и Покровской больницах, Госпитале для ветеранов войн, Николаевской больнице, Детской больнице имени Филатова и других медучреждениях, которые перепрофилированы под "ковидных" пациентов как полностью, так и частично.

Врачи из Петербурга обнаружили опасные последствия COVID-19 у детей. Специалисты обратили внимание на то, как дети переносили "бессимптомный" коронавирус.

Фото: Piter.tv