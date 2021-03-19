С первыми нетипичными симптомами медики встретились еще в мае прошлого года.

Врачи из Петербурга обнаружили опасные последствия COVID-19 у детей. Об этом газете "Петербургский дневник" поведала главный врач Первой детской больницы (Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий) Елена Плотникова. Специалист обратила внимание на то, как дети переносили "бессимптомный" коронавирус.

С первыми нетипичными симптомами медики встретились еще в мае прошлого года, сейчас информацию удалось обобщить. У несовершеннолетних – от детей от подростков – стали замечать перитониты, тяжелое полиорганное нарушение, сыпь на коже.

При помощи тестов на иммуноглобулины G удалось выяснить, что дети с тяжелыми симптомами ранее болели коронавирусом COVID-19, даже не догадываясь об этом. По словам врача, у взрослого при заболевании COVID-19 осложнения видны сразу, а у детей они проявляются от месяца до полугода с момента заболевания. Детский мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 – предмет исследования и обобщения врачей, указывает Плотникова.

В Смольном озвучили требования к участникам Петербургского международного экономического форума в 2021-м году. По информации комитета по экономической политике, главным пропуском на форум станет отрицательный результат ПЦР-теста.

Фото: Piter.tv