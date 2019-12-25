В Смольном назвали условия допуска на ПМЭФ в 2021 году

Для того, чтобы очно участвовать в ПМЭФ-2021, придется сделать тест на коронавирус и предоставить справку с отрицательными результатами.

В пятницу, 19 марта, в Смольном озвучили требования к участникам Петербургского международного экономического форума в этом году. По информации комитета по экономической политике, главным пропуском на форум станет отрицательный результат ПЦР-теста.

Отмечается, что организаторам вероятно удастся предусмотреть экспресс-тестирование на момент регистрации. По словам главы ведомства Валерия Москаленко, вопрос о признании сертификатов вакцинации не обсуждался. Окончательный список требований опубликуют после выпуска соответствующего указания Роспотребнадзора.

Чиновник обратил внимание, что процедура приезда и участия гостей ПМЭФ-2021 будет проведена соблюдением ограничений и синхронизирована с ситуацией в городе. Допуском иностранных участников занимаются МИД, Роспотребнадзор и другие федеральные службы.

Ранее мы писали, что Путин может очно присутствовать в ПМЭФ-2021.

Фото: gov.spb.ru