В Петербурге свободно более 27% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 1741.

В Петербурге свободно более 27% коечного фонда под пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на среду в городе свободна 1741 койка. Всего в городе развернуто более 6 тысяч коек.

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6 248 коек. Из них свободны 1 741 – 27,9% от общего коечного фонда для коронавирусных больных – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv