Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6 процентов

Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6%. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Представитель комитета рассказал, что снижение ежедневных госпитализаций свидетельствует о положительной динамике вопроса. На шесть процентов снижение наблюдается при сравнении показателей двух последних недель и двух предыдущих недель.
То есть, мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых в сутки, но все равно есть снижение, которое мы оцениваем в двухнедельной динамике
Андрей Сарана
Ранее мы сообщали о том, что число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 22,66%.
Фото: Piter.tv
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