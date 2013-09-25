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Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6 процентов
Сегодня, 23:41
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mook1

Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6 процентов

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Замглавы комздрава, сообщил, что в городе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

Число ежедневных коронавирусных госпитализаций в Петербурге снизилось на 6%. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Представитель комитета рассказал, что снижение ежедневных госпитализаций свидетельствует о положительной динамике вопроса. На шесть процентов снижение наблюдается при сравнении показателей двух последних недель и двух предыдущих недель.

То есть, мы достаточно высоко находимся на плато по количеству госпитализируемых в сутки, но все равно есть снижение, которое мы оцениваем в двухнедельной динамике

Андрей Сарана

Ранее мы сообщали о том, что число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 22,66%.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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