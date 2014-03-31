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Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 22,66%
Сегодня, 20:41
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Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 22,66%

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Неделю назад, 17 марта, это число составило 737 человек.

Число обратившихся за медицинской помощью пациентов с COVID-19 в Петербурге  выросло на 22,66%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 24 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 24 марта, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 904 человека. Неделю назад, 17 марта, это число составило 737 человек – повышение показателя составило 22,66%.

По сравнению со средой 17 марта, сегодня отмечен рост на 22,66 % новых случаев заболевания COVID-19. В то же время снизилось количество госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Снизилось и общее количество  активно больных новой коронавиручной инфекцией, преимущественно за счет амбулаторных пациентов.

В целом снижение распространения инфекции замедлилось. 

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv 

Теги: заболевшие, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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