Петербуржцев в приложении "Парковки Петербурга" предупредили об уборке снега с крыши

В приложении указано, что 15 декабря запланировали сброс снега и наледи в платной зоне на Советских улицах, Кавалергардской, Конной, Мытнинской и других.

В четверг, 15 декабря, в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" горожан предупредили об уборке снега. В приложении появился раздел "Информация о зимней уборке".

В приложении указано, что 15 декабря запланировали сброс снега и наледи в платной зоне на Советских улицах, Кавалергардской, Конной, Мытнинской и других.

Напомним, что в Петербурге с марта введут поминутную оплату парковки. В комитете по транспорту рассказали, что специалисты регулярно работают с просьбами петербуржцев. Так в новой платной парковочной зоне в Адмиралтейском районе установят ещё 100 новых паркоматов и более 1000 информационных табличек.

Также комитет направит запрос в ГИБДД с просьбой рассмотреть возможность корректировки ГОСТ Р 52289 для увеличения количества парковочных мест на некоторых улицах в зоне платной парковки.

Ранее в Смольном отклонили просьбу о бесплатной парковке в выходные. Однако действовать она будет со второго часа.

Фото: piter.tv



