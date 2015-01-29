Петербуржцев в приложении "Парковки Петербурга" предупредили об уборке снега с крыши

В четверг, 15 декабря, в мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" горожан предупредили об уборке снега. В приложении появился раздел "Информация о зимней уборке".
В приложении указано, что 15 декабря запланировали сброс снега и наледи в платной зоне на Советских улицах, Кавалергардской, Конной, Мытнинской и других.
Напомним, что в Петербурге с марта введут поминутную оплату парковки. В комитете по транспорту рассказали, что специалисты регулярно работают с просьбами петербуржцев. Так в новой платной парковочной зоне в Адмиралтейском районе установят ещё 100 новых паркоматов и более 1000 информационных табличек.
Также комитет направит запрос в ГИБДД с просьбой рассмотреть возможность корректировки ГОСТ Р 52289 для увеличения количества парковочных мест на некоторых улицах в зоне платной парковки.
Ранее в Смольном отклонили просьбу о бесплатной парковке в выходные. Однако действовать она будет со второго часа.
Фото: piter.tv
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