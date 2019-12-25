В Петербурге с марта введут поминутную оплату парковки

Однако действовать она будет со второго часа.

С марта 2023 года в Петербурге введут поминутную оплату парковки со второго часа. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В комитете по транспорту рассказали, что специалисты регулярно работают с просьбами петербуржцев. Так в новой платной парковочной зоне в Адмиралтейском районе установят ещё 100 новых паркоматов и более 1000 информационных табличек.

Также комитет направит запрос в ГИБДД с просьбой рассмотреть возможность корректировки ГОСТ Р 52289 для увеличения количества парковочных мест на некоторых улицах в зоне платной парковки.

Фото: Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга