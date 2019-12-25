Петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, сегодня развезли по домам

Горожанам пришлось некоторое время провести в обсерваторах в Москве.

Петербуржцев, застрявших в московских обсерваторах после возвращения с Бали, доставили по домам. В Северную столицу вернулись 47 местных жителей, рассказала пресс-служба комитета по транспорту.

Граждан из Москвы доставил автобус "Пассажиравтотранса", рассчитанный на междугородние перевозки. С учетом количества приехавших, для доставки путешественников по домам выделили еще два автобуса на границе с Ленобластью. Путь из столицы занял 8 часов.

Напомним, жители Петербурга возвращались из Денпасара на вывозном рейсе в Россию. После пересадки в Москве они должны были вылететь в город на Неве, но самолет улетел, и пассажиры на него не успели. В связи с этим их доставили в московские обсерваторы. Власти Петербурга приняли решение доставить горожан домой.

Фото: gov.spb.ru