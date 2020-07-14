  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:38
98
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Вернувшихся с Бали петербуржцев доставят на автобусе из московского обсерватора домой

0 0

В Смольном удалось решить вопрос.

Петербуржцев, застрявших в Москве после возвращения с Бали, заберет автобус "Пассажиравтотранса". Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по транспорту. 

Автобус отправится в Петербург завтра утром, 15 июля, и прибудет в Северную столицу вечером. Он доставит по домам 42 человек. 

Напомним, рейс из Денпасара сделал посадку в Шереметьево. После этого петербуржцы должны были пересесть на другой рейс и отправиться домой, однако самолет авиакомпании "Аэрофлот" в Северную столицу вылетел раньше, не дождавшись пассажиров. Так как граждане должны соблюдать режим самоизоляции, их доставили в столичный обсерватор.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

 

Теги: автобус, вывозной рейс, рейс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии