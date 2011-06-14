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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 1 июля
Сегодня, 13:21
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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 1 июля

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По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Петербурге ожидаются ливни, грозы и град.

Жителей Петербурга в пресс-службе ГУ МЧС России по городу 30 июня предупредили об ухудшении погодных условий 1 июля.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Петербурге ожидаются ливни, грозы и град. Кроме того, порывы ветра достигнут до 20 м/с.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что 29 июня температура воздуха перекрыла максимальное значение 1999 года. В первой половине дня воздух прогрелся до +32,1 градусов. 

Сегодня Петербург ощутит влияние гребня антициклона. Обойдется без дождей, а температура воздуха, после вчерашней рекордной жары, будет близка к климатической норме.

Фото: Piter.TV

Теги: ливни и грозы, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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