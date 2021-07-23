В Петербурге 3 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

Порывы ветра достигнут до 18 м/с.

Жителей Петербурга в МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 июня ожидаются дожди, местами – ливни и грозы. Порывы ветра достигнут до 18 м/с.

Ранее синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги мая. Температура воздуха в этом месяце оказалась ниже климатической нормы на 0,7 градуса. С середины мая стало теплеть, но до жары дело так и не дошло. Осадков в этом году выпало значительно больше. Солнечных дней зафиксировано немало: солнце появлялось на небе 29 раз.

Фото: Piter.TV