В Петербурге температура воздуха 29 июня перекрыла максимум 1999 года

В первой половине дня воздух прогрелся до +32,1 градусов.

В субботу, 29 июня, температура воздуха в Петербурге перекрыла максимальное значение 1999 года. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

В первой половине дня воздух прогрелся до +32,1 градусов.

Но относительно всего июня сегодняшнее значение не очень высокое, он занимает восьмое место в ряду самых теплых дней. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также, по словам специалиста, день получился контрастным. С прохождением атмосферного фронта ветер повернул к западному и усилился до 10-12 м/с, а температура воздуха за час понизилась на 6 градусов. После, хотя осадки и были локальными, температура продолжала понижаться.

Сегодня, 30 июня, антициклон вернул температуру воздуха в норму.

Фото: Piter.TV