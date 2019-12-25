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В Петербурге температура воздуха 29 июня перекрыла максимум 1999 года
Сегодня, 12:12
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В Петербурге температура воздуха 29 июня перекрыла максимум 1999 года

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В первой половине дня воздух прогрелся до +32,1 градусов.

В субботу, 29 июня, температура воздуха в Петербурге перекрыла максимальное значение 1999 года. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов. 

В первой половине дня воздух прогрелся до +32,1 градусов. 

Но относительно всего июня сегодняшнее значение не очень высокое, он занимает восьмое место в ряду самых теплых дней.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Также, по словам специалиста, день получился контрастным. С прохождением атмосферного фронта ветер повернул к западному и усилился до 10-12 м/с, а температура воздуха за час понизилась на 6 градусов. После, хотя осадки и были локальными, температура продолжала понижаться.

Сегодня, 30 июня, антициклон вернул температуру воздуха в норму. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода в июне, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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