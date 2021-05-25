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Антициклон в Петербурге 30 июня вернет температуру воздуха в норму
Сегодня, 8:58
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Антициклон в Петербурге 30 июня вернет температуру воздуха в норму

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В Петербурге столбики термометром покажут +22…+24 градуса, в Ленобласти +21…+26 градусов.

В Петербурге 30 июня антициклон вернет температуру воздуха в норму. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Сегодня город на Неве ощутит влияние гребня антициклона, наполненного относительно прохладными воздушными массам. В такой ситуации обойдется без дождей, а температура воздуха, после вчерашней рекордной жары, будет близка к климатической норме.

В Петербурге столбики термометром покажут +22…+24 градуса, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 759 миллиметров рт. ст., что около нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: антициклон, михаил леус
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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