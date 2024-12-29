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Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и сильном ветре 8 мая
Сегодня, 14:48
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Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и сильном ветре 8 мая

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Порывы ветра достигнут 5-10 м/с.

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий. 

МЧС Петербурга предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 мая в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер северных направлений 5-10 м/с.

Пресс-служба МЧС России 

Напомним, подобное предупреждение действует и сегодня, 7 мая. По словам синоптика Александра Колесова, температура воздуха завтра превысит +10 градусов. 

Погоду можно охарактеризовать так: "ничего там хорошего нет". Ждем середину месяца. Так как над нами постоянно держится очень холодная воздушная масса, то вкрапления осадков в виде снега будут сохраняться, и вероятны они даже в дневное время. В разных районах области интенсивность этих осадков будет различной. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: мчс петербурга, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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