Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и сильном ветре 8 мая

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий.
МЧС Петербурга предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 мая в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер северных направлений 5-10 м/с.
Пресс-служба МЧС России
Напомним, подобное предупреждение действует и сегодня, 7 мая. По словам синоптика Александра Колесова, температура воздуха завтра превысит +10 градусов.
Погоду можно охарактеризовать так: "ничего там хорошего нет". Ждем середину месяца. Так как над нами постоянно держится очень холодная воздушная масса, то вкрапления осадков в виде снега будут сохраняться, и вероятны они даже в дневное время. В разных районах области интенсивность этих осадков будет различной.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.TV
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