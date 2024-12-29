Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и сильном ветре 8 мая

В ГУ МЧС России по Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий.

Напомним, подобное предупреждение действует и сегодня, 7 мая. По словам синоптика Александра Колесова, температура воздуха завтра превысит +10 градусов.

Погоду можно охарактеризовать так: "ничего там хорошего нет". Ждем середину месяца. Так как над нами постоянно держится очень холодная воздушная масса, то вкрапления осадков в виде снега будут сохраняться, и вероятны они даже в дневное время. В разных районах области интенсивность этих осадков будет различной.

Александр Колесов, синоптик