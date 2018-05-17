  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в субботу
Сегодня, 15:46
188
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в субботу

0 0

Над городом снова нависнут грозовые тучи.

В пятницу, 30 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды завтра, 31 июля.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС, в субботу над городом нависнут грозовые тучи, местами ожидаются ливни и порывы ветра до 15 метров в секунду.

На сегодня прогноз также не радужный: спасатели предупредили о ливнях и усилении ветра до 18 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +22…+27 градусов. 

Фото: pexels

Теги: петербург, погода, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Alishm127
Сегодня 16:44

Ничего удивительного,погода может быть не предсказуемой.Природа настолько веоека что может сделать жару за несколько минут ураган.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии