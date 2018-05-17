Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в субботу

Над городом снова нависнут грозовые тучи.

В пятницу, 30 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погоды завтра, 31 июля.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС, в субботу над городом нависнут грозовые тучи, местами ожидаются ливни и порывы ветра до 15 метров в секунду.

На сегодня прогноз также не радужный: спасатели предупредили о ливнях и усилении ветра до 18 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +22…+27 градусов.

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