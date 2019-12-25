Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Ожидаются ливни, грозы, сильный ветер.

МЧС по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в пятницу, 30 июля, передает пресс-служба ведомства.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидаются ожидаются ливни, грозы. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Население просят быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что ночью в здание Лахта Центра попали несколько молний. Свинцовая туча накрыла город вечером 28 июля.

Фото: Piter.tv