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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу
Сегодня, 14:16
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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу

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Ожидаются ливни, грозы, сильный ветер.

МЧС по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в пятницу, 30 июля, передает пресс-служба ведомства. 

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидаются ожидаются ливни, грозы. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Население просят быть внимательными и осторожными. 

Ранее мы писали, что ночью в здание Лахта Центра попали несколько молний. Свинцовая туча накрыла город вечером 28 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, прогноз погоды, ухудшение погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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