Петербуржцев предупредили о грозе и порывистом ветре 30 июля

Температура воздуха в этот день поднимется до +23…+25 градусов.

В пятницу, 30 июля, влияние на погоду в Петербурге сохранит североатлантический циклон. Его стараниями в городе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе поднимется до +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +22…+27 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что новые станции метро могут открыться в Петербурге в 2024 году.

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