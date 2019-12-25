В четверг в Петербурге ожидается гололедица и мокрый снег

Горожан призывают быть внимательными и осторожными.

Региональное управление МЧС России по городу предупреждает петербуржцев и гостей Северной столице о неблагоприятных условиях в четверг, 26 ноября.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь и гололедицу. Горожан призывают быть внимательными и осторожными. Особенно внимательны должны быть автомобилисты. Спасатели рекомендуют заблаговременно включать указатели поворотов и уведомлять других участников дорожного движения о своих действиях, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Кроме того, в четверг ожидается потепление до +7 градусов.

Ранее мы писали, что массовая авария на КАД собрала пробку на 7 километров.

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