Массовая авария на КАД собрала пробку на 7 километров

Медики оказывают помощь пострадавшим.

Вечером во вторник, 24 ноября, массовое ДТП на 92-м километре внешнего кольца КАД в районе Кудрово спровоцировало длинную пробку, сообщили очевидцы в соцсетях.

В аварии участвовали одиннадцать машин, двоим участникам понадобилась медицинская помощь. Отмечается, что врачи оценили их состояние как среднее. На место также прибыли спасатели. Подробностей происшествия пока нет.

По сообщению пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", авария произошла в шесть часов вечера. Заняты 3 и 4 полосы. Авария не была спровоцирована погодными условиями. Подробностей происшествия пока нет.

ДТП случилось на две машины впереди меня, скорость 110 и простое не соблюдение дистанции. Я абсолютно спокойно оттормозился. Пожалуйста держите дистанцию (пунктуация и орфография сохранены, – прим. ред.) призвал очевидец.

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Видео: vk.com/spb_today