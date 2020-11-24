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Видео: на ЗСД загорелся мусорный контейнер

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Он находился отдельно от транспортного средства.

Вечером 24-го ноября на трассе Западного скоростного диаметра загорелся мусорный контейнер. Piter.TV получил видео с места.

Инцидент произошел у съезда на Васильевский остров. Контейнер находится на обочине. Туда же прибыли спасатели. 

Подробности случившегося не известны.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Генерала Симоняка хулиган разбил все стекла в машине своей бывшей. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. 

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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