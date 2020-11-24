Видео: на ЗСД загорелся мусорный контейнер

Он находился отдельно от транспортного средства.

Вечером 24-го ноября на трассе Западного скоростного диаметра загорелся мусорный контейнер. Piter.TV получил видео с места.

Инцидент произошел у съезда на Васильевский остров. Контейнер находится на обочине. Туда же прибыли спасатели.

Подробности случившегося не известны.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Генерала Симоняка хулиган разбил все стекла в машине своей бывшей. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK